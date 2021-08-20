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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حبس 5 صيادين قاموا بقطع رأس فيل وبيع أعضائه

حبس صيادين قاموا
حبس صيادين قاموا بقطع رأس فيل و بيع أعضائه

ألقت الشرطة الإندنوسية القبض على 5 صيادين بعد تورطهم في قتل فيل في منطقة تشبه المحمية الطبيعية في لإندونيسيا و من أهم قوانينها تجريم قتل الحيوانات المهددة بالإنقراض كالفيل الذي قتلوه . 
حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن 5 صيادين غير قانونيين في إندونيسيا متوزرطين في قتل فيا في سومطرة، و هو من الانواع المعرضة للإنقراض بهدف بيع أعضائه و المتاجرة بها . 

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وفقا لوسائل إعلام محلية في إندونيسيا، فإن المسئولين عن الحياة البرية، عثروا  في يوليو الماضي على فيل مقطوع الرأس وبلا أنياب  عرف " إعلاميا" بفيل سومطرة. 
تمكنت قوات الشرطة بعد البحث و الإستقصاء و جمع المعلومات من إلقاء القبض على 5 من الصيادين المتورطين في قتل فيل سومطرة، و تبين من التقارير الطبية عقب وفاة الفيل أنه مات مسموما. 
جدير بالذكر أن الشرطة الإندونيسية اكدت أن بيع أعضاء الأفيال تجني أرباحا كثيرة، مما يفسر ظاهرة قتل الحيوانات البرية في الفترة الاخيرة بإندونيسيا، و ذلك بعد إعتراف الخمسة صيادين الذين ألقت قوات الشرطة عليهم .

الشرطة الإندنوسية صيادين قتل فيل المحمية الطبيعية اندونيسيا الحيوانات المهددة بالانقراض

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