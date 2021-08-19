البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة للتبادل الرهباني مع روسيا وكاهن الجالية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس وفد الآباء الأساقفة والرهبان الذين سيقومون بزيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين.



تأتي هذه الزيارة ضمن نشاطات لجنة العلاقات بين الكنيستين، التي بدأت عملها منذ سبع سنوات.

وفي سياق متصل استقبل قداسة البابا في المقر البابوي اليوم أيضًا، أليكسي ماشكوف كاهن الجالية الروسية في مصر الذي وصل مصر منذ ثلاث اشهر لخدمة الجالية في القاهرة والغردقة.



تأتي زيارة الكاهن الروسي لقداسة البابا بغية التعارف، كما نقل "ماشكوف" تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا، لقداسة البابا.