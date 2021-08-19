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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة تدشن المشروع القومي لـ الري الحديث .. فيديو

الري الحديث
الري الحديث

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تدشن المشروع القومي للري الحديث بالشرقية، مضيفا أنه تم العمل على تطوير مليون فدان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل على تطوير نظم الري الحديثة في محافظات الوادي والدلتا.

وأضاف «محمد القرش» خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC» أن هناك تنسيقا مع الوزرات والجهات المعنية لتوفير تمويل للفلاح والمزارع لتحويل نظم الري التقليدية الي المطورة، موضحا أن تحويل أكثر من 25 ألف فدان من الغمر إلى الرش والتنقيط .

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة،  إلى أن هناك إجراءات لابد من اتخاذها الفلاح بشأن الري الحديث بالتنسيق بين وزارة الزرعة والبنك الزراعي والشركات المنفذة، وتصل الأقساط إلى 10 سنوات بدون فوائد، مؤكدا أن وزارة المالية تدخلت لمساعدة الفلاحين والمزارعين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مباردة للبنك المركزي والبنوك الوطنية من أجل تطوير منظومة الري وزيادة الإنتاجية وتقليل استخدام الأسمدة والكيماويات وتحقيق أفضل إنتاجية والاهتمام بالجودة والاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية.

ونوه المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك دورات تدريبية للمزارعين والفلاحين لرفع درجات الوعي من خلال ندوات ومحاضرات مع قطاع الارشاد والخدمات والمتابعة.

"الزراعة" تواصل تقديم الدعم الفني الإرشادي للمزارعين في 4 محافظات هذا الأسبوع
 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، أنه تم خلال هذا الأسبوع، مواصلة حملات المرور والمتابعة الحقلية على المزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، بقطاع الارشاد الزراعي، انه تم المرور هذا الأسبوع من خلال الإدارات المختلفة بالإدارة، على محافظات: الشرقية، المنوفية، الفيوم، والدقهلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي.

وأشار عطا، الى انه تم بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث البساتين،  عقد ندوة ارشاديه وبحضور عدد كبير من المزارعين، بمحافظة الشرقية، كحلقه نقاشية،  تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، على رأسها:  اهميه الري الحديث والفوائد التي تعود علي المزارع، كذلك تم استعراض وسائل مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، فضلا عن سبل مقاومة فيروس التورد والتبرقش في محصول الموز.

وأوضح أنه تم أيضا المرور على  بعض من زمام جمعيات: عشما و كفرها ،أبو كلس، الشهداء، التابعة لمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، لمتابعة بعض الاعمال الفنية والإدارية ذات الصلة بزراعات البساتين المختلفة، لافتا الى انه تم التواصل مع المزارعين، وتقديم التوصيات الفنية لهم، فضلا عن التوصيات الخاصة بمواجهة الموجة الحارة.

وتابع انه تم المرور أيضا على عدد من الزمامات بمحافظة الفيوم، وحقول محاصيل الطماطم والملوخية، التي تزرع بغرض التصدير، حيث تم الوقوف على حالة المحاصيل، وإعطاء التوصيات الفنية للمزارعين، لافتا الى ان المرور الميداني أيضا شمل، بعض نواحي الإدارة الزراعية بـ طلخا بناحية تيره، حيث تم الوقوف على حالة المحاصيل المنزرعة وتقديم سبل الدعم الفني للمزارعين.

وزارة الزراعة المشروع القومي للري البنك الزراعي وزارة المالية محمد القرش المشروع القومي للري الحديث

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