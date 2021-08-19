مصطفى بكري: الرئيس السيسي وضع مصر نحو التنمية الحقيقية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش المصري لا يمكن أن يتم وضعه في مقارنة مع أي جهة، مؤكدا أن الجيش المصري وطني وله جذور في عمق تاريخ هذا الوطن، ودائما ما انحاز لمصلحة الوطن.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجيش المصري يضحي بلا حدود وبلا مقابل، وقدم العديد من الشهداء على مر التاريخ من أجل الوطن.

الجيش المصري خلال عام 2011 إنحاز إلى الشعب

وتابع مصطفى بكري، أن الجيش المصري خلال عام 2011 إنحاز إلى الشعب، خاصة عندما تواجد في يوم 28 يناير بميدان التحرير لحماية الشعب المصري والمنشآت ومؤسسات الدولة.

وأشار بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور هام، ووضع مصر نحو التنمية الحقيقية، من مشروعات كبيرة تعطي الأمل، وأصبح هناك إصلاح مالي وإقتصادي.

وأكد مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن الرئيس السيسي دائما ما يرفض، وضع اسمه على أي مشروع، على الرغم من طلبات البعض.