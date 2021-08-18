هاشتاج #الجيش_المصري يتصدر تويتر ومغردون: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنقذوا مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الجيش_المصري
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي " #الجيش_المصري
* من كان لديه خير أجناد الأرض حفظ أمنه الداخلي والخارجي " و "#الجيش_المصري
رجال صادقون عاهدوا الله وصدقوا علي ما عاهدوا الله عليه اللهم احفظهم واحمهم بحماك يارب ".
وقال آخرون "الأخبار العالمية معظمها حرفيا تخليك تقول الحمدالله علي نعمة الجيش المصري ربنا يديمها علينا نعمة تحيا مصر" و "الحمد لله علي نعمة مصر الحمدلله على نعمة الجيش المصري العظيم شكرا للقيادة المصرية وللشعب العظيم بقيادة السيسي انقذوا مصر".