هاشتاج #الجيش_المصري يتصدر تويتر ومغردون: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنقذوا مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الجيش_المصري

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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي " #الجيش_المصري

* من كان لديه خير أجناد الأرض حفظ أمنه الداخلي والخارجي " و "‏‎#الجيش_المصري

رجال صادقون عاهدوا الله وصدقوا علي ما عاهدوا الله عليه اللهم احفظهم واحمهم بحماك يارب ".





وقال آخرون "‏الأخبار العالمية معظمها حرفيا تخليك تقول الحمدالله علي نعمة الجيش المصري ربنا يديمها علينا نعمة تحيا مصر" و "‏الحمد لله علي نعمة مصر الحمدلله على نعمة الجيش المصري العظيم شكرا للقيادة المصرية وللشعب العظيم بقيادة السيسي انقذوا مصر".