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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مواقف انسانية جمعتهما.. الكنيستان المصرية والروسية تاريخ حافل بالتعاون

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم وفد الآباء الأساقفة والرهبان الذين سيقومون بزيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين وتأتي 

ويرصد "صدى البلد" ، تاريخ العلاقات التى جمعت تاريخ أعرق كنسيتان المصرية و نظيرتها الروسية فى السطور القادمة ..

توطيد العلاقات


يرجع تاريخ توطيد العلاقات بين الكنيسة المصرية والروسية عقب ثورة 30 يونيو حيث زار البابا تواضروس روسيا أكثر من مرة بداية من عام 2014  والثانية.


التقى الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ببطريرك الكرازة المرقسية في أكتوبر 2013، ومنذ ذلك الحين وهناك دعم معنوي وتبادل في العلاقات بين الكنيستين .

 

وتستكمل الشواهد فور وقوع حادث الطائرة الروسية نعى البابا تواضروس ضحايا الطائرة وصلى من أجل المصابين وبعد ذلك بـ40 يوما أقامت الكنيسة القبطية بشرم الشيخ لتأبين ضحايا حادث الطائرة الروسية .


تجمع بين الكنيستين لجنة إعلامية مشتركة تعقد اجتماعاتها بين الحين والآخر، شكل هذه اللجنة بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس والبطريرك كيريل الأول بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
وتجتمع هذه اللجنة من حين لأخر لمناقشة سبل التعاون بين الكنيسة القبطية والروسية وعرض الأنشطة الإعلامية لكل من الكنيستين.
كما تتبادل الكنيستان زيارة الوفود مثلما استقبلت الكنيسة القبطية اليوم الوفد الرهباني المسافر إلى  الكنيسة الروسية .
ولم تقف العلاقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية المصرية و الروسية داخل أسوار الكنائس بل امتدت إلى القادة السياسيين والقادة الروحيين.

الكنيسة المصرية الكنيسة الروسية البابا تواضروس الكنيسة بطرس غالي

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