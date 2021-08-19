مخرج لعبة نيوتن يكشف عن مهنته الأساسية.. فيديو

قال المخرج تامر محسن، مخرج "لعبة نيوتن" إنه خريج هندسة معمارية، وعمل بالشهادة لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك اتجه للسينما.



وأضاف مخرج "لعبة نيوتن" خلال حواره ببرنامج " معكم " المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه يحب السينما ويحب العمل فى المعمار، و بالشهادة التى حصل عليها.



ولفت إلى أنه حسم الأمر واتجه لـ السينما، وكشف أنه منذ الصغير كان لديه هدف السينما و الهندسة.



وأشار إلى أن والده محاسب، وكان يعمل فى شركة مقاولات، وكان والده يشجعه على دخول الهندسة.



وتابع أنه دخل كلية الهندسة بحب، وانضم لـ فريق المسرح بالكلية، وقام بالتمثيل مع ماجد الكدواني.



مسلسل "لعبة نيوتن"، شارك فى بطولته كل من :

عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.