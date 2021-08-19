مصطفى محمد ينشر صورة لابنه عُدي بقميص جالاتا سراي.. شاهد



نشر مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي والمنتخب الوطني صورتين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر مصطفى محمد فى الصورة الاولى بقميص فريقة والثانية لابنه عدي مرتديا تي شيرت جالاتا سراي التركي يحمل اسمه.



وكان مصطفى محمد قد أعلن خبر قدوم مولوده الجديد عبر حسابه على إنستجرام قائلا: " بسم الله الرحمن الرحيم :{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}، لقد رزقنى الله تعالى ومن عطائه وكرمه بمولد وسميته عدي مصطفي محمد.



واابع: اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله من حفظة القرآن الكريم وأسالك يارب العالمين أن تحفظه بحفظك ".



تعادل جالاتا سراي التركي مع راندرز الدنماركي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن ذهاب المرحلة النهائية من الأدوار التمهيدية المؤهلة للدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

ولعب المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع جالاتاسراي، حتى قرر المدير الفني استبداله في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ليشارك بدلًا منه روميلو لوكاكو.

وصنع مصطفى محمد هدف التقدم لصالح جالاتاسراي في الدقيقة 25 بعدما منح الكرة لزميله أكتوركوغلو الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أصحاب الأرض بعدما ارتطمت في ساق المدافع، وخدعت حارس المرمى.

وتمكن راندرز من التعادل في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد كرة بدأت من رمية تماس، أرسلت مباشرة لعمق منطقة الجزاء، وحاول كل فريق السيطرة عليها، حتى وصلت إلى فريدريك لاونبورج الذي أسكنها في الشباك.

وكاد مصطفى محمد يعيد جالاتا سراي للتقدم بطريقته المفضلة في الدقيقة 59 بعدما استقبل عرضية فان أنهولت من الجانب الأيسر برأسية من الوضع طائرًا، لكن حارس الفريق الدنماركي أمسك بها.

وقام فاتح تريم في الدقيقة 76 باستبدال مصطفى محمد، ليشارك بدلًا منه المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

ويتبقى أمام جالاتا سراي لقاء العودة الأسبوع المقبل في تركيا، بعد التعادل خارج الأرض من أجل حسم التأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.