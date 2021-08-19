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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما مدى فاعلية علاج فيروس كورونا بـ بلازما الدم؟.. العلماء يجيبون

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أفاد مجموعة من الأطباء، بأن بلازما الدم من المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم تساعد المصابين حديثا بالوباء عند اختبارهم.

 

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ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أجرت الدراسة الجديدة، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، في غرف الطوارئ بالمستشفى.

 

وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى فيروس كورونا المتعافين، بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.

 

وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.

 

وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم "بلازما النقاهة" وفقا للدراسة الحديثة.

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