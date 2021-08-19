ما مدى فاعلية علاج فيروس كورونا بـ بلازما الدم؟.. العلماء يجيبون

أفاد مجموعة من الأطباء، بأن بلازما الدم من المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم تساعد المصابين حديثا بالوباء عند اختبارهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أجرت الدراسة الجديدة، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، في غرف الطوارئ بالمستشفى.

وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى فيروس كورونا المتعافين، بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.

وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.

وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم "بلازما النقاهة" وفقا للدراسة الحديثة.