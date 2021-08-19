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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أدانت منظمة الصحة العالمية، توجه الدول الغنية لتقديم جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا لمواطنيها، في الوقت الذي تعاني الدول الفقيرة، في توفير حتى جرعة واحدة لمواطنيها.

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ويصر خبراء منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يوجد دليل علمي، على أن الجرعات التعزيزية تقدم أي مناعة إضافية لمن يتلقاها، وذلك بعد إعلان السلطات الأمريكية أن مواطنيها الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات الفيروس، سيكون بإمكانهم قريبا تلقي جرعات معززة، لتنشيط عمل اللقاح.

 

وتشير المنظمة أيضا إلى أن تنفيذ هذه الفكرة، في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين البشر تلقي الجرعة الأولى من اللقاح يعتبر خطوة غير أخلاقية.
 

وطالبت الصحة العالمية، الشهر الماضي، بوقف فوري لفكرة الجرعات التعزيزية، للمساعدة في تضييق الفجوة الشاسعة بين مختلف دول العالم في توزيع لقاحات فيروس كورونا.

 

وعلى الرغم من ذلك رفضت عدة دول مطالب المنظمة، وأعلنت بالفعل عن خططها لتقديم جرعة ثالثة لمواطنيها، في الوقت الذي تتفشى فيه سلالة دلتا الأحدث من الفيروس.

 

وفي سياق متصل، حذرت سوميا سواميناتان، كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، من المضاعفات الشديدة وحالات الموت الناجمة عن الإصابة بـ متحور دلتا من فيروس كورونا.


 وقالت سواميناتان في إفادة: " اللقاحات والإجراءات الاحترازية للصحة العامة تمنع زيادة عدد حالات المرض الشديدة وحالات الموت الناجمة عن متحور دلتا".

 

وأشارت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "سلالة دلتا تنتشر حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم، داخل الأوساط التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص المحصنين، وحيث لا يتم اتباع تدابير للحد من انتشار العدوى".

 

ولفتت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة  العالمية في الوقت نفسه إلى أن الصحة العالمية لا ترى حاليًا ضرورة في جرعات إضافية من لقاح فيروس “كورونا، مشددة على أن "تطبيقها يجب ألا يكون أولوية".

 

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، أن انتشار متحور دلتا يسبق الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي، مضيفا انه "في كل بلد، البؤر الساخنة والوفيات هي هناك حيث معدلات التطعيم المنخفضة وإجراءات الصحة العامة المحدودة".

 

وجرى اكتشاف متحور دلتا لأول مرة في الهند. ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة متحورات لـ فيروس كورونا على أنها خطيرة”، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

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