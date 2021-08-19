تامر محسن: انقطعت عن العالم وقت تصوير لعبة نيوتن

قال المخرج تامر محسن، مخرج "لعبة نيوتن" إنه المخرج الذي لا يحب العيش داخل مسرح التصوير، مؤكدًا أن المخرج ينقطع عن العالم في أثناء تصوير الأعمال.



وأضاف مخرج "لعبة نيوتن" خلال حواره ببرنامج " معكم " المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه انقطع عن العالم في أثناء تصوير مسلسل رمضان الماضي لعبة نيوتن.



مسلسل "لعبة نيوتن"، شارك فى بطولته كل من :

عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.