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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج لعبة نيوتن يكشف عن انتمائه الكروي.. فيديو

المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن

كشف المخرج تامر محسن، عن حبه الشديد لـ اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي و  منتخب مصر.


وأضاف مخرج "لعبة نيوتن" خلال حواره ببرنامج " معكم " المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه قام بعمل إعلانين مع محمد صلاح أحدهما بمصر " لا للمخدرات" و الثانى فى إنجلترا.


ولفت إلى أنه كان يحب الكرة فى الصغر ولكن الآن لا يلعب كرة قدم، وكشف عن انتمائه الكروي وقال : " انا أهلاوي.. بس بدون تعصب".
 

 

 

 

مخرج لعبة نيوتن: ظروف تربية ونشأة "هنا" أثرت على حياتها وجميع أخطائها بسبب

 

رد المخرج تامر محسن، على سؤال هنا ضحية ولا مفترية؟ بـ مسلسل لعبة نيوتن، وقال إن الفنانة منى زكى، التى كانت تجسد شخصية هنا مفترية ولكن بسبب الظروف التي وضعت فيها، والمشكلات الصعبة.


وأضاف مخرج "لعبة نيوتن" خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك أخطاء من جانب هنا، ولكن جميعها بسبب.


ولفت إلى أن هنا لم تخلق من أجل عمل المشكلات، ولكن الظروف بأكملها بداية من التربية والنشأة التى كانت جميعها لها تأثير على حياتها.

 

وكشف أن هنا بدأت فى استيعاب ما يحدث لها فى الفترة الأخيرة من المسلسل، وقامت بالعمل من أجل عودة نجلها.


وأشار إلى أن الجميع فى المسلسل لديهم مشكلات، ولكن المسلسل جعل الجمهور يخرج بنتيجة خاصة به.

 

لعبة نيوتن المخرج تامر محسن ليفربول محمد صلاح لا للمخدرات

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