أهم الأخبار| الرئيس يوجه بتطوير موانئ مصر.. والكهرباء تنجح في الربط الكهربائي مع ليبيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الاخبار على الساحة الداخلية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السيسي يطلع على عرض لأحدث تقنيات تطوير الموانئ البحرية في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.



شاكر: نجحنا في توليد الطاقة إلى ليبيا.. ونسعى للربط الكهربائي مع أوروبا

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين في ظل إصرار مصر على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

أول صور لقطار المونوريل عقب وصوله ميناء الإسكندرية.. شاهد

أعلنت وزارة النقل وصول أولى القطارات التى ستعمل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد ، من أجل اختبارها استعدادا لتشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع التى تمتد من العاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كيلو خلال مايو 2022.

مصر تعرب عن تعازيها فى الحادث الإرهابي بـ النيجر وبوركينا فاسو

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر وجمهورية بوركينا فاسو الشقيقتين جرّاء الهجمومين اللذين شهدتهما المنطقتان الواقعتان على جانبي الحدود بين البلديّن، وأوديا بحياة العشرات من الأبرياء.