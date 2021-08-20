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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتة إنسانية.. مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه أثناء نقل جثث عقار دمنهور المنهار .. فيديو

مسعفان يعثران على
مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه

عثر مسعفان على 23 ألف جنيه أثناء نقل الجثث من أسفل عقار دمنهور المنهار، وقاما بتسليمها للجهات المعنية على الفور.

 

وتم استخراج نبيل أمين قطب ٥٠ سنة مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى ، كما تم استخراج جثتين حتى الآن، الأولى لـ  احمد سعيد سعد شعبان ٣٩ عاما ، والثانية مجهولة الهوية.

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انهيار عقار سكني بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا

وسادت حالة من الفزع بين أهالي شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب إنهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق.

 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن و عدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار  المنهار.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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