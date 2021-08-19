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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات في 24 ساعة.. انهيار عقار في دمنهور وسقوط ضحايا ومصابين.. إيفر جيفين تعبر قناة السويس مجددا

انهيار عقار دمنهور
انهيار عقار دمنهور

شهدت مختلف المحافظات على مدار اليوم، عددا من الأحداث والفعاليات المختلفة، والتي يرصدها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه في سياق التقرير التالي:

 

اتكتبله عمر جديد.. استخراج شخص حيا من أسفل أنقاض عقار دمنهور.. فيديو وصور

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ شخص حيا من أسفل أنقاض عقار دمنهور المنهار بمحافظة البحيرة، وتم نقله للمستشفى. واستخرجت قوات الحماية المدنية بالبحيرة جثتين من الضحايا من أسفل عقار مدينة دمنهور المنهار.

 

إيفر جيفين تعبر قناة السويس مجددا غدا بعد تفريغ حمولتها

تعبر سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين"، ضمن قافلة الشمال، غدا الجمعة، بالمجري الملاحي لقناة السويس. 
وقالت مصادر ملاحية، أن سفينة الحاويات أيفر جيفين، ستعبر في أول رحلة لها عقب جنوحها وتفريغ بضائعها.

 

محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين

أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل كهربائي ( جهد متوسط ) لخدمة منطقه المهندسين الأمر الذي يستدعي قيام الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين . وأوضحت محافظة الجيزة بأنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع أحمد عرابي ..

 

استعدادا لعبور قناة السويس..وصول السفينة "إيفرجيفن" إلى غاطس البحر المتوسط بـ بورسعيد

وصلت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" إلى غاطس مياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد لعبور قناة السويس مجددًا...

 

بالزغاريد.. حياة كريمة تسلم شقة بالأثاث لسيدة تعول أسرتها بطابا

وفرت مبادرة حياة كريمة وحدة سكنية للسيدة سنية سعيد إبراهيم، حيث تعول أسرتها بمدينة طابا تم وتم فرشها بالأثاث لإنهاء معاناتها هي وأسرتها.

بقالي 35 سنة شغال.. يوم في حياة صياد بـ بحيرة البرلس|شاهد

35 عاماً قضاها من عمره، في مهنة الصيد التي تتوارثها الأجيال من الآباء والأجداد، تعلم محمد عطا أبو رفاعي، أحد الصيادين بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الصبر والبحث وراء الرزق الحلال ولقمة العيش من مهنة الصيد، منذ أن كان طفلاً صغيراً وحتى أصبح رب أسرة مسئولا عن رعايتها.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس سياحى كان في طريقه إلي شرم الشيخ، مع جرار زراعى بدون لوحات معدنية بطريق "القصاصين -الإسماعيلية" (36 الحربى)، وتم نقل المصابين إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات مختلفة بالجسم.

محافظ الجيزة: تطعيم 446 ألف مواطن حتى الآن ضد كورونا.. و نستهدف 45 ألف يومياً

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيكون لها دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال الفترة الحالية.

سقط عليها ونش من الطابق الخامس .. إنقاذ طالبة بمستشفى منوف

نجح الفريق الطبي في مستشفى منوف العام في محافظة المنوفية في إجراء أول عملية بقسم المخ والأعصاب لحالة كسر بالجمجمة و تهتك لأنسجة المخ.

المحافظات عقار دمنهور إيفر جيفين قناة السويس حياة كريمة حادث تصادم

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نشرة أخبار المحافظات.. إيفر جيفين تعبر قناة السويس مجددا.. حياة كريمة تسلم شقة بالأثاث لسيدة تعول أسرتها.. وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي

أيفر جيفين تعبر قناة السويس مجددا غدا بعد تفريغ حمولتها

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