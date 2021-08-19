انهيار عقار سكني بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا

انهيار عقار

سادت حالة من الفزع بين أهالي شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بسبب انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

انهيار عقار بمدينة دمنهور

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن و عدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وجاري استخراج المصابين و الضحايا من تحت الانقاض.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.