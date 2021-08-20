أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم يروي قصة كفاحه وإرادته.. ويؤكد: بحثت عن قدراتي التي تساعدني على المعيشة بدون ذراعين

تمنيت يكون ليا إيدين زي الناس ورضيت بقدر الله

حل رضا عبد السلام، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم ضيفا على برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه أحمد فايق على قناة «dmc»، ليكشف عن قصة كفاحه وإرادته منذ ولادته، وسرد كواليس رحلته من الإذاعة المدرسية إلى رئاسة شبكة القرآن الكريم، وتحدث عن علاقته بوالده ودعائه للمولى عز وجل بعد ولادته.

سرد رضا عبد السلام، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، قصة كفاحه وإرادته، موضحا أن منذ ولادته والده صلى ركعتين ودعي قائلا : «يا رب أنت خلقته ولجأت إليك وانت الذي خلقته وستهديه».

وقال «رضا عبد السلام» إن والده كان شديد الحزن حزنا على أبنه لكونه من ذوي الهمم بلا ذراعين، ولكن كان يأمل من الله عز وجل سيكفل هذا الطفل، موضحا أنه أصبح يعتمد على نفسه في أمور كثيرة في بداية طفولته، وكانت بداية لمبشرات الأمل ووضعه على الطريق .

وروى «رضا عبد السلام» موقف مؤثر تعرض له، مشيرا إلى أنه في مرة وقف أمام المرأة وتحدث مع نفسه، وتمنى أن يكون لديه ذرعين، قائلا «انا قولت عاوز يبقى ليا ايدين زي بقيت الناس» وهذا الموقف كان مؤثرا بالنسبة له، وبعدها تعامل ورضى بقضاء الله وقدره، مضيفا : «تعاملت مع الموقف انه قدر من الله والله هو الذي خلقني في هذه الصورة».

بحثت عن قدراتي التي تساعدني على المعيشة بدون ذراعين

وأوضح رضا عبد السلام، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إنه قرر منذ طفولته أن يعتمد على نفسه بشكل كامل دون مساعده من أحد، موضحا أن فقدان الذراعين تعتبر منحه من الله ولابد أن يبحث عن قدراته.

وأضاف «رضا عبد السلام» أن كل إنسان لديه من القدرات ما يستطيع من خلالها يعيش حياة طيبة، وبحث في نفسه القدرات التي تساعده المعيشة بدون ذراعين ويستطيع الكتابة، ليصل ما يريد، وهذا ما علمه له والده «ماتقوليش انا ماعرفش».

وأوضح «رضا عبد السلام» أن «رضا عبد السلام» أنه حاول ركوب دراجة هوائية ولكنه لم يستطيع قيادتها، وكذلك حاول قيادة السيارة ولكن الأمور كانت صعبة بالنسبة له، مؤكدا أنه لا يعرف المستحيل، وعند يكون المستحيل ممكن يجب ان نحاول.

من الإذاعة المدرسية إلى رئاسة شبكة القرآن الكريم .. تعرف على رحلة رضا عبد السلام

قال رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إنه كان طفلاً مشاكس ويبحث عن عالمه وحبه للقرآن الكريم بدأ منذ طفولته ورغبته فى التقديم فى الإذاعة المدرسية، لافتا إلى أنه أحب الإذاعة جدا وما تقدمه من وعى، وهى السبيل للوصول إلى النفس البشرية.

وتابع «رضا عبد السلام» ، أنه ظل يجاهد حتى وصل إلى حلمى البلك وعرض عليه قدرته على الكتابة دون أذرع، فانبهر به جدا وكتب ورقة بيده “يقبل مذيعاً للهواء فى إذاعة القرآن الكريم”.

وأوضح «رضا عبد السلام»، أنه لا يوجد مذيعا على الهواء بهذا الشكل ولم يخطئ منذ 30 سنة حتى الآن وقدم جميع أنواع البرامج سواء الحوارية أو التاريخ ووحى القلم فى رمضان والسيرة النبوية وغيرها، منوهاً بأنه كان حريصاً على إعداد البرامج بسكل جيد.

وعلق الإعلامي أحمد فايق على موقف رواه أحد الشباب، شاهد رضا عبد السلام ينزل من ميكروباص بسرعة فائقة قبل المغرب حتى يلحق الصلاة، ورد رضا عبدالسلام أنه مر عليه ظروف صعبة كثيرة ولكن كان يعوضها بمواقف إيجابية، كما أن ردود فعل الناس كانت تسعده للغاية وتجعله يشعر أنه إنسان طبيعي.

كتبها بفمه.. رضا عبد السلام يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال الإعلام العربي، اختار الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، المذيع « رضا عبد السلام » كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ليتولى رئاسة الإذاعة الأكثر انتشارًا في مصر، كأول رئيس لإذاعة مصرية من ذوي الهمم.

وفي تصريحات لـ صدى البلد، كشف الإذاعي الكبير، محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية عن كواليس اختيار المذيع رضا عبد السلام ليتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم، حيث أكد على أن الاعتبار الأول للاختيار كان الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، بما يتفق مع سُمعة وتاريخ الإذاعة التي تُعد أكثر الإذاعات عالميًا من حيث الانتشار وعدد المستمعين.

رضا عبد السلام.. تاريخ مهني كبير

ويتميز الإذاعي رضا عبد السلام، بتاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، بصوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر « قطوف من السيرة ».

عانى رضا عبد السلام من ضمور الأطراف، حيث لم يمنعه ذلك عن التشبث بتحقيق طموحه والالتحاق بالعمل في الإذاعة، ولم يحالفه التوفيق في البداية حتى نجح في عام 1987 في الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم ليشق لنفسه مسيرة مميزة ويصبح واحدًا من أعلام الإذاعة وصوتًا مألوفًا في كل البيوت المصرية.

قدم رضا عبد السلام عددًا من البرامج المميزة أهمها برنامج مساجد لها تاريخ ، وقطوف من السيرة ومع الصحابة، وبشر الصابرين، بالإضافة إلى مئات الأمسيات الدينية بمدن وقرى مصر، فضلًا عن مسابقات القرآن العالمية وتغطية مناسك الحج.

رضا عبد السلام.. الأفضل والأكفأ

تحدث محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن اختيار رضا عبد السلام، بمزيد من الثقة في الرجل، وتحقيق النجاح على مستوى إدارة الإذاعة، مؤكدً أن إذاعة القرآن الكريم مؤسسة متجددة من حيث الوسائل والأدوات وثابتة من حيث القيم والمبادئ والرسالة التوعوية الدينية التي تقدمها في صورة ممزوجة من تلاوات كبار القراء التي تصل نسبتها من المحتوى 80% بينما 20 % مادة برامجية مُختارة بدقة وعناية.

وقال نوار، إنه تم ترشيح 3 أسماء من بينها الإذاعي القدير رضا عبد السلام ليتولى تلك المهمة، وزكّاه لدى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي تحمس لاختياره، استنادًا لتاريخه الطويل ومسيرته المهنية التي اعتبرها الأكفأ والأفضل بين نظرائه.

وأكد نوار على الدور الهام لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام في اتخاذ القرار، وتزكية المذيع رضا عبد السلام، مُقدمًا معيار الكفاءة في الاختيار قبل أي اعتبارات أخرى.

3 شهور فقط.. لماذا ؟

قرار تعيين رضا عبد السلام رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم جاء، بصيغة « القائم بتيسير أعمال الإذاعة لمدة 3 شهور»، وبسؤال رئيس الإذاعة عن ذلك أكد أن صيغة القرار موحدة على جميع التعيينات لحين الانتهاء من ملفات التطوير، لكنه رئيسًا فعليًا لإذاعة القرآن الكريم.

وقال إن شرط الـ 3 شهور ثابت مع كل القرارات بحيث يتم خلاله تجربة المسئولين خلال 90 يوم، وهي فترة كافية للحكم على كفاءة الشخص، بينما أكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه واثق من قدرة رئيس إذاعة القرآن الكريم رضا عبد السلام على تحقيق النجاح والمستهدفات المطلوبة من إذاعة القرآن الكريم.