جامعة حلوان فى أسبوع ...تجهيز 6 معامل لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى.. تجديد بروتوكول تدريب طلاب الامتياز بين كليات التمريض

جامعة حلوان :

تجديد بروتوكول تدريب طلاب الامتياز بين كلية التمريض ومستشفى 57357

تجهز 6 معامل لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى

توافد طلابي علي جناح الجامعة في معرض إديوجيت Edu Gate

تم تجديد بروتوكول الامتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على توفير فرص تدريبية لطلابها، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض

وذلك بحضور الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى والسادة عمداء ومنسقو الاتفاقيات بكليات التمريض المختلفة (جامعه دمنهور وجامعة طنطا وجامعة ٦ أكتوبر وجامعة جنوب الوادي وجامعة بورسعيد) والسيدة سحر موسي سليمان مديرة التمريض والسيدة رجاء سعيد نائب المدير والسيدة سماح علوي مدير وحدة التدريب.



أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن البروتوكول يهدف إلى تجديد الاتفاق بين الجانبين في مجالات تدريب طلاب الامتياز، وذلك ليكون تدريب الطلاب له نتاج مثمر قادر على أن يضفي على العملية التعليمية القدر الكافي من التميز والمنافسة ويحقق في الوقت ذاته الكفاءة المطلوبة للطلاب المتدربين ويسلحهم بالعلوم والمعارف والتطبيقات التي تتوافق مع واقع ومتطلبات سوق العمل.

هذا وقد تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وكليات التمريض المختلفة وتم الاطلاع على أنشطة المستشفى ووحدة التدريب، ثم عقب ذلك قام السادة العمداء بجولة داخل المستشفى لتفقد الطلاب والوقوف على أنشطة المستشفى وذلك في إطار التعاون المشترك بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز ٦ معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.



يوضح الدكتور ماجد نجم، أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسلامة الطلاب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.



شهد جناح جامعة حلوان بالملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية «إديوجيت» توافد طلابي كبير من طلاب الثانوية العامة، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

وشاركت فيه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يعد “ملتقي اديوجيت التعليمي” Edu Gate أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر الذي يضم كل الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية وفرع الجامعات الأجنبية وممثلين للجامعات الأجنبية.