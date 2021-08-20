اليوم.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة في الساحل الشمالي، حيث أجرى البروفات النهائية إستعداداً للحفل والذي من المتوقع ان يشهده حضور جماهيري ضخم.

ويتابع محمد رمضان كواليس تجهيزات المسرح الذي يقام عليه حفله في منطقة الساحل الشمالي وبالأخص في منطقة جولف بورتو مارينا وهو الحفل الذي يحمل عنوان "أقوى حفل في الساحل".



وكشف منظمو الحفل- كل من شركة تذكرتي ومحمود الشيخ ونبيل السويسي- في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- عن تواجد محمد رمضان بشكل مستمر في البروفات لمتابعة الأمور النهائية تمهيدا لتقديم الحفل اليوم.



بينما كشف السويسي والشيخ عن كواليس حصرية لحظة تواجد محمد رمضان أمام المسرح، حيث فور وصوله التف حوله الجمهور وكل سكان جولف بورتو مارينا من أجل التقاط الصور معه.

يذكر أن طرح محمد رمضان، أغنية جديدة بعنوان “على الله” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “على الله على الله .. انا ماشي فيها كدا على الله .. على الله .. على الله .. انا ماشي فيها كدا علي الله .. احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه اوقعها .. ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها”.

انتوا هلس خيش وقش بضاعه بايظه هنرجعها .. انا الحقيقي دي الحقيقة .. عالمزيكا لساني اطول من برج ايفل .. حطيت عالوحش عديت الليفيل .. انا كابوسك Egyptian eagle ..انت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل".

بينما استعان الفنان محمد رمضان في أغنيته الجديدة بموسيقى وكلمات أغنية "مافيا" في أحد الكوبليهات وتقول": المعجبين كتير أنا أحلل أى شفرة، ثبات ومبدأ نية صافية يلا نغني مافيا".