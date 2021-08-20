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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بمهارة عالية.. صيني يصنع تحفا رائعة من قشر البيض.. فيديو

صيني يصنع تحفا رائعة
صيني يصنع تحفا رائعة من قشر البيض

بمهارة عالية واحترافية كبيرة أبدع شاب صيني في صناعة تحفًا رائعة من قشر البيض الذي يعد مصدرًا هامًا للمعادن مثل الكالسيوم، الزنك ، الحديد ، النحاس.

ووفقًا لموقع فيديو نشرته صحيفة «الشعب» الصينية تمكن فنان صيني من تحويل قشر البيض إلى تحفة فنية رائعة إثر اتباع مجموعة من الخطوات في التعامل معها بالمهارة المطلوبة.

كيف يصنع التحف؟ 

ويظهر مقطع فيديو خطوات إعداد قشر البيض لاستخدامه في الأعمال الفنية، كما يرصد أدوات دقيقة يتم استخدامها لإنجاز ذلك بدقة عالية.

ويعد استخدام قشر البيض في صناعة الأشكال الفنية من المهارات التي تنتشر في الصين.

ويتطلب ذلك مهارة استخدام الأيدي بدقة عالية عند التعامل مع قشر البيض، والشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة يقضي وقتا طويلا حتى يستكمل هذا العمل بالجودة المطلوبة.
 

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نموذج للمدينة المحرمة

نجح  شاب صيني في بناء نموذج ضخم للقصر الإمبراطوري التاريخي الموجود في بكين، والذي يعرف بـ «المدينة المحرمة»، التي تعد من أهم المعالم التاريخية في الصين.

ونشرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية مقطع فيديو يرصد جانبا من تصميم نموذج لتلك المدينة، التي تعد من المعالم التاريخية الشهيرة في العاصمة الصينية بكين.

 700 ألف قطعة ليجو

واستخدم الشاب الصيني نحو 700 ألف قطعة من مكعبات لعبة «ليجو» في بناء نموذج «المدينة المحرمة» الذي استطاع استكماله خلال 9 أشهر حسب «اسبتونيك». 

ويطلق على المدينة المحرمة التي  يحرص على زيارتها كل من يزور العاصمة باللغة الصينية اسم «تسيجين تشنج» وهي عبارة عن قصر إمبراطوري ضخم مكون من بنايات متعددة.

وتشير تقارير إلى أن المدينة المحرمة كانت مقرًا للإقامة والحكم لـ 24 إمبراطور صيني، خلال الفترة من 1368 حتى 1911، وفيها تجمع معماري ضخم يضم قاعات مراسم ومكاتب حكومية ومقار لسكن الخدم والعاملين.

صيني قشر البيض تحف فنية مهارة عالية فنان صيني

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