حملة بيطرية لتحصين المواشي في الغربية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الجمعة، إن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 777 حيوان،و3580 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.



وأضاف، أن القافلة تتضمن أيضا تجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وسحب عينات دم من بعض الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بمرض البروسيلا، وترقيم وتسجيل المواشى، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.