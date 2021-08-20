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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

واعتُقل عندما كان يتبادل وعود الزواج.

قبضوا عليه ببدلة الفرح.. سقوط أخطر زعيم عصابة لتجارة المخدرات يوم زفافه

القبض على العريس
القبض على العريس

اعتقل رجال شرطة مكافحة المخدرات الكولمبية (الكارتل)، رئيس عصابة لتجارة المخدرات هو الكولومبي لويس دانيال سانتانا هيرنانديز البالغ من العمر 24 عاماً أثناء حفل زواجه في الكنيسة، حيث اعتُقل عندما كان يتبادل وعود الزواج.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، في مقطع فيديو نشرته الحكومة الكولومبية، يظهر ضباط مكافحة عصابات المخدرات (الكارتل) وهم يقتربون من سانتانا بينما هو يقف بالقرب من هيكل الكنيسة مرتدياً بدلة زفاف سوداء داكنة، وأثناء القبض عليه ابتسم في وجه رجال الشرطة.

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وبدأت العديد من سيدات أسرته في الصراخ أثناء اقتياده بعيداً، بينما تحاول امرأة يُعتقد أنها حماته تحريره من أيدي الشرطة.

 

ويُطلق على سانتانا لقب «الخنجر» وهو هارب من العدالة منذ عام 2017 ويُعتقد أنه كان مختبئاً في منطقة جبلية في ولاية أنتيوكيا الكولومبية.

ويبدو أنه كان مقتنعاً بأن السلطات تخلت عن إلقاء القبض عليه، وخرج من مخبئه للاحتفال بزواجه في كنيسة صغيرة في بلدة أوراميتا الصغيرة.

 

وتتهم السلطات الكولومبية سانتانا بأنه العقل المدبر وراء سلسلة من جرائم القتل الدموية التي ارتكبتها عصابته المسماة «عصابة الخليج»، أكبر عصابات المخدرات وأكثرها وحشية في كولومبيا، كما زعموا أنه ساعد في تنظيم إمدادات الأسلحة وتهريب المخدرات. 

عصابة شرطة المخدرات الكولومبي لويس حفل الكنيسة

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