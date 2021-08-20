شرطي ينقذ مواطنا من الموت بعد سقوطه على قضبان مترو الأنفاق

قفز احد رجال الشرطة من مدينة نيويورك على مسارات خط مترو الأنفاق في محطة برونكس الامريكية، وأنقذ رجلاً سقط على قضبان مترو الأنفاق قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، يُظهر في مقطع الفيديو، ضابطاً ينزل من المنصة ويسحب الرجل إلى بر الأمان بمساعدة كلٍ من راكب شجاع وشريكه الشرطي.





وجاء ذلك بعد سماع امرأة تصرخ وتنبههم بقدوم القطار إلى المحطة.





وقال رجل الشرطة، إن الضحية، الذي وصفه بأنه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً من منطقة كوينز، على ما يبدو أصيب بالدوار؛ لذا سقط من أعلى رصيف المحطة، وتم نقله إلى مستشفى لينكولن.



قال الشرطي، لودين لوبيز «لقد فعلنا ما يجب فعله، وهو مساعدة وخدمة الجمهور».

وأضاف «لقد كنا نقوم بتفتيش المحطة، ولحسن الحظ كنا في المكان المناسب في الوقت المناسب».

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة الكونجرس، أمس الخميس، أن الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة في محيط الكونجرس الأمريكي، قد سلم نفسه إلى السلطات، لينهي بذلك المواجهة.

وقالت الشرطة الأمريكية وفق ما نقلته الحرة إن المشتبه به يحمل سجلا جنائيا، حيث إنه كان يحمل في السيارة غاز البروبين.

وقال مسئول في الشرطة الأمريكية إن المشتبه به يدعى فلويد راى روزبيرى ويبلغ من العمر 49 عاما من كارولينا الشمالية.

وأفادت الشرطة الأمريكية، أن المشتبه به أمام الكونجرس يريد مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن ناحية أخرى، وجهت شرطة نيويورك الأمريكية، امس الخميس، نداءً إلى المواطنين بعدم التوجه إلى ميدان "تايمز سكوير" بسبب تحقيقات جارية.

أعلنت شرطة الكونجرس الأمريكي، السيطرة على الأوضاع أمام مبنى الكونجرس، حيث تم سحب السيارة المشبوهة، وبداخلها شخص.

وقالت شرطة الكونجرس إن قائد السيارة هو من أبلغ أفراد الأمن بالكونجرس بامتلاكه قنبلة داخل السيارة.

وأضافت شرطة الكونجرس: "مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في الحادث الأمني أمام الكونجرس"، مشيرة إلى أنه: "نجري مفاوضات مع المشتبه به بشأن شاحنة المتفجرات قرب مبنى الكابيتول".

وتابعت الشرطة أنه: "نجري مفاوضات مع المشتبه به بشأن شاحنة المتفجرات قرب مبنى الكابيتول".

فيما قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه يتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونجرس، عقب عملية الإخلاء للمكان.

فيما أفادت شبكة " ايه بي سي" الأمريكية أن المشتبه به داخل الشاحنة المشبوهة بمحيط الكونجرس يحمل شيئا بيده.