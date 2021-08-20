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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافربن إلى 12 في سوهاج

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في السفر، بالإضافة إلى الـ  5 مراكز الموجودة سابقا، ليصبح إجمالى عدد المراكز 12 مركزا بنطاق المحافظة.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالتيسير على المواطنين، والتوسع فى أعداد المراكز المخصصة لتلقى اللقاح، لتصبح 12 مركزا وهى:

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• مركز سوهاج 
الوحده الصحيه بإدفا 
• مركز أخميم
الوحدة الصحية بقرية نيدة 
الوحده الصحيه بجزيره محروس
• مركز ساقلته
الوحدة الصحية بالطوايل 
• مركز دار السلام
الوحدة الصحية بالخيام 
• مركز البلينا
مستشفى البلينا المركزي 
• مركز جرجا
وحدة العوامر بحري 
• مركز المنشاه
الوحدة الصحية بأولاد سلامة

• مركز المراغة
الوحدة الصحية  بشندويل
• مركز جهينة
ديوان الإدارة الصحية  بجهينة 
• مركز طهطا
مكتب صحة طهطا 
• مركز طما
الوحدة الصحية بسلامون

 

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن تلك المراكز مخصصة للمواطنين الراغبين في السفر، والمسجلين على النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، والمرسل إليهم رسائل بالتوجه لتلقي اللقاح، مشيرة الى أن المراكز السبع الجديدة ستبدأ العمل بداية من غدٍ السبت.

سوهاج لقاح المسافرين مراكز تلقي

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