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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الذكاء الإصطناعي

مجلس الوزراء يوافق على تغيير مسمى حاسبات ومعلومات سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج، لتصبح كلية "الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي".

وقال عبد الخالق، إنه منذ إنشاء الكلية أحدثت نقلة كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، واكبت الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم.

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وأشار إلى أن جامعة سوهاج تسعى لأن يكون لها دور فى التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذى أصبح يقود كل الاقتصاديات، لافتاً إلى أن الدولة توجهت مؤخراً نحو الرقمنة والتحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي خاصة.

جدير بالذكر أن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي بالجامعة تضم العديد من الأقسام منها علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات وشبكات الحاسب، وأيضا برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

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