حريق هائل يلتهم قرية كاملة بدولة أوروبية .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل حريق هائل في شمال غرب أثينا يلتهم غابة لليوم الرابع على التوالي.

ووفقأ للتقرير فإنه يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيين والبولنديين لليوم الرابع من أجل إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير غابة الصنوبر شمال غرب العاصمة اليونانية.

واندلع الحريق بالقرب من قرية فيليا، على بعد حوالي 60 كيلومترا من أثينا، وأهلك آلاف الهكتارات وبسببه أُصدرت أوامر بإخلاء عدة قرى في المنطقة.

رجال الإطفاء في اليونان قد بذلوا جهودا كبيرة، أول أمس الأربعاء، لإخماد حريق في واحدة من غابات الصنوبر قرب أثينا، وقالوا إن الحريق بات يهدد المنازل.



وكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيون بدعم من الطائرات حرائق الغابات المشتعلة ، وقد اندلع أكثر من 500 حريق في الأسابيع القليلة الماضية في جميع أنحاء اليونان ودمرت مساحات واسعة من الغابات وأجبرت السلطات على إجلاء آلاف السكان.

وقال ليفتريس كوزموبولس نائب الحاكم المحلي لـ أتيكا: "الحريق ضخم.. لا أعلم ما سيحدث.. الحريق يقترب من المنازل".

وتقف حافلات على أهبة الاستعداد في بلدة فيليا التي تبعد نحو 50 كيلومتر من أثينا لإجلاء السكان عند الضرورة..

ودفعت السلطات إلى المنطقة المتضررة بنحو 400 رجل إطفاء يدعمهم فريق إطفاء من بولندا و15 طائرة هليكوبتر وست طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق.