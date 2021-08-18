الدخان يغطي أثينا.. اشتعال أكثر من 500 حريق واستعدادات لإجلاء السكان

بذل رجال الإطفاء في اليونان جهودا كبيرة، اليوم الأربعاء، لإخماد حريق في واحدة من غابات الصنوبر قرب أثينا، وقالوا إن الحريق بات يهدد المنازل.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيون بدعم من الطائرات حرائق الغابات المشتعلة.

ووفقا لرويترز، اندلع أكثر من 500 حريق في الأسابيع القليلة الماضية في جميع أنحاء اليونان ودمرت مساحات واسعة من الغابات وأجبرت السلطات على إجلاء آلاف السكان.

وقال ليفتريس كوزموبولس نائب الحاكم المحلي لـ أتيكا: "الحريق ضخم.. لا أعلم ما سيحدث.. الحريق يقترب من المنازل".

وتقف حافلات على أهبة الاستعداد في بلدة فيليا التي تبعد نحو 50 كيلومتر من أثينا لإجلاء السكان عند الضرورة..

ودفعت السلطات إلى المنطقة المتضررة بنحو 400 رجل إطفاء يدعمهم فريق إطفاء من بولندا و15 طائرة هليكوبتر وست طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق.