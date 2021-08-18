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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدخان يغطي أثينا.. اشتعال أكثر من 500 حريق واستعدادات لإجلاء السكان

حرائق اليونان
حرائق اليونان

بذل رجال الإطفاء في اليونان جهودا كبيرة، اليوم الأربعاء، لإخماد حريق في واحدة من غابات الصنوبر قرب أثينا، وقالوا إن الحريق بات يهدد المنازل.

 

ويكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيون بدعم من الطائرات حرائق الغابات المشتعلة.

 

حرائق متعمدة .. النيران تشتعل من جديد في اليونان

اليونان: طائرات مكافحة الحرائق تستأنف عملياتها لمواجهة حريق غابات كبير شمال أثينا

 

ووفقا لرويترز، اندلع أكثر من 500 حريق في الأسابيع القليلة الماضية في جميع أنحاء اليونان ودمرت مساحات واسعة من الغابات وأجبرت السلطات على إجلاء آلاف السكان.

 

وقال ليفتريس كوزموبولس نائب الحاكم المحلي لـ أتيكا: "الحريق ضخم.. لا أعلم ما سيحدث.. الحريق يقترب من المنازل".

 

وتقف حافلات على أهبة الاستعداد في بلدة فيليا التي تبعد نحو 50 كيلومتر من أثينا لإجلاء السكان عند الضرورة..

 

ودفعت السلطات إلى المنطقة المتضررة بنحو 400 رجل إطفاء يدعمهم فريق إطفاء من بولندا و15 طائرة هليكوبتر وست طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق.

اليونان حرائق الغابات الغابات أثينا حريق ضخم رجال الإطفاء مكافحة الحرائق

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