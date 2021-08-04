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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان: طائرات مكافحة الحرائق تستأنف عملياتها لمواجهة حريق غابات كبير شمال أثينا

صدى البلد

استأنفت طائرات مكافحة الحرائق في اليونان عملياتها في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لمواجهة حريق غابات كبير في الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم يوم أمس، وذلك وسط أسوأ موجة حرارة تشهدها البلاد منذ عقود.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحريق الذي اندلع في ضاحيتي "فاريبوبي" و"تاتوي" بالعاصمة اليونانية هو الأسوأ من بين 81 حريقا اندلع في جميع أنحاء البلاد خلال 24 ساعة من وقت متأخر من يوم أمس الأول (الإثنين) إلى وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء).


ونقلت الشبكة الأمريكية عن إدارة الإطفاء قولها إن خمس طائرات إطفاء وتسع طائرات هليكوبتر، شاركت أكثر من 500 من رجال الإطفاء والجنود والعديد من المجموعات المتطوعة على الأرض لمكافحة الحريق الضخم.


بدروه، قال رئيس إدارة الحماية المدنية نيكوس هاردالياس أثناء زيارته لمركز تنسيق متنقل لإدارة الإطفاء في المنطقة صباح اليوم الأربعاء "كانت ليلة أخرى صعبة للغاية" قائلاً إن رجال الإطفاء نجحوا في تقليص أربع جبهات نيران نشطة إلى واحدة بين عشية وضحاها، وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وقد اشتعلت النيران بسبب ظروف الجفاف الناجم عن موجة حر طويلة بدأت الأسبوع الماضي وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت).


ولم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو إصابات خطيرة جراء الحريق الذي دمر العديد من المنازل والشركات والمركبات، وأطلق سحابة كبيرة من الدخان فوق أثينا الليلة الماضية، وقد أعلنت الحكومة أنها ستوفر غرفا فندقية للسكان المحليين طالما أنهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم.


يشار إلى أنه مع اشتداد موجة الحر في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في أجزاء من العاصمة اليونانية .. وقد أشعل هذا الطقس حرائق الغابات المميتة في تركيا وإيطاليا واليونان وألبانيا وجميع أنحاء المنطقة.
 

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