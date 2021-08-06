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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

الحرائق الضخمة في
الحرائق الضخمة في اليونان

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة أن آلاف اليونانيين يفرون من أثينا بسبب الحرائق الهائلة في الغابات.

واشتعلت الحرائق مجدداً شمال العاصمة اليونانية أثينا أمس الخميس، مع استمرار الموجة الحارة التي تؤجج ألسنة اللهب، بينما تكافح فرق الطوارئ النيران في أنحاء البلاد لليوم الثالث على التوالي.

الحرائق الضخمة في اليونان

وتصاعدت أعمدة الدخان الداكن لتشكل سحابة ضخمة في سماء العاصمة، وفر السكان للضواحي، وتم إجلاء عدد من طالبي اللجوء، وحذرت السلطات من نشوب مزيد من الحرائق الجمعة، مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ومع توقع هبوب رياح عاتية، وفق رويترز.

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من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خدمات الطوارئ تنتظرها ليلة قاسية مع توقعات باشتداد هبوب الرياح، وحث المواطنين على الانصياع لأوامر الإخلاء وتجنب السفر والتنقل لغير الضرورة.

كما أضاف ميتسوتاكيس في خطاب خاص بثه التلفزيون: "نتعامل مع ظروف غير متوقعة، إذ حولت الأيام العديدة التي استغرقتها الموجة الحارة البلاد بأكملها لبرميل من البارود".

الحرائق الضخمة في اليونان

إلى ذلك أشار إلى ضرورة تعزيز سبل الحماية في مواجهة حقيقة التغير المناخي وقال إن الوقت سيكون متاحاً فيما بعد "للانتقاد والنقد الذاتي" بشأن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة لكنه حث المواطنين في اللحظة الراهنة على البقاء متحدين.

وزار رئيس الوزراء في وقت سابق منطقة في غرب بيلوبونيز قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري حيث كافح رجال الإطفاء طوال الليل لإنقاذ أحد أشهر المواقع الأثرية في البلاد.

وتمكنت فرق الإطفاء بمساعدة طائرات من السيطرة على بعض الحرائق قرب أثينا في وقت سابق، لكن الحرارة أججتها من جديد وعبرت ألسنة اللهب طريقاً سريعاً يربط أثينا بشمال البلاد وبدأت في تهديد أماكن مأهولة.

الحرائق الضخمة في اليونان

يشار إلى أنه منذ الثلاثاء، اندلع نحو 150 حريقاً في اليونان مما أسفر عن تدمير منازل وأجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات والقرى وأتى على آلاف الأفدنة من الغابات.

كما أصدرت سلطات الحماية المدنية "تحذيراً من الحرائق" لنصف مناطق البلاد بالنسبة ليوم الجمعة بسبب الموجة الحارة.

انتشر عناصر فرق الإطفاء في اليونان، أمس، للتصدي لحريقين ضخمين في غرب البلاد وشرقها، حيث أتت ألسنة اللهب على غابات الصنوبر. وأرسلت العديد من الفرق إلى منطقة قرب قرية أولمبيا القديمة، بهدف حماية الموقع الأثري حيث أقيمت الألعاب الأولمبية الأولى في العصور القديمة، في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.

وتم إخلاء القرية القديمة التي عادة ما تكون مزدحمة بالسياح، بالإضافة إلى ست مدن أخرى مجاورة أخليت من سكانها في اليوم السابق.

الحرائق الضخمة في اليونان

وتجتاح اليونان عشرات الحرائق منذ أسبوع، جراء «أسوأ موجة قيظ» منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفقاً لرئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع درجات حرارة تتأرجح بين 40 و45 درجة مئوية.

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