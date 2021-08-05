بسبب الحر.. الحرائق تلتهم غابات اليونان وخطر يهدد موقع الألعاب الأولمبية الأثري

أمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان في جزيرة قرب أثينا، وكافحت حريقاً قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري في غرب بيلوبونيز في الوقت الذي استعرت فيه حرائق الغابات لليوم الثالث.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية والرياح العاتية أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ يوم الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصاً من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأرسلت سحباً من الرماد والدخان في الهواء، واكتست السماء في أثينا على بُعد أميال بلون داكن.



وأجْلت السلطات المزيد من الناس من إيفيا ، فيما قرعت الكنائس أجراسها، محذرةً من اقتراب الحريق. ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وأُخليت قريتان في منطقة بيلوبونيز، بينما استعر حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري.

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني، لتلفزيون «إيه إن تي1» إن رجال الإطفاء تمكنوا على ما يبدو من إنقاذ موقع أولمبيا القديم ودرء الخطر عن الكنوز الأثرية، بعدما كافحوا الحريق طوال الليل.

