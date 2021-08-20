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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا و115 حالة وفاة

وزارة الصحة المغربية
وزارة الصحة المغربية

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 8 آلاف و216 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 799 ألفا و775 حالة.


وأفادت الوزارة - في بيان اليوم- بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 40 ألفا و815 من الفحوصات، قد بلغ 7 ملايين و776 ألفا و392 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.


وأضافت أنه تم تسجيل 115 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 ألفا و587 حالة، كما تم تسجيل 8 آلاف و671 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 707 آلاف و143.

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