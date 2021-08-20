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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 12 طن لحوم مجمدة فاسدة بسوق العبور قبل ترويجها بالأسواق

لحوم مجمدة
لحوم مجمدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وبحوزته ( 12 طن لحوم مُجمدة ) غير صالحة للإستخدام الأدمى عبارة عن (سجق – كفته – برجر) معبأة داخل أكياس ، داخل سيارة نقل بداخل سوق العبور بالقاهرة.

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وبسؤاله أفاد بإتفاقه مع (أحد الأشخاص "محدد" ) على نقلها من منطقة صناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى إحدى الثلاجات بسوق العبور بالقاهرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المسئول عن المضبوطات ، وصاحب الثلاجة المنقول 
إليها.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

الأجهزة الامنية ضبط لحوم م جمدة سجق كفتة برجر

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