ضبط 12 طن لحوم مجمدة فاسدة بسوق العبور قبل ترويجها بالأسواق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وبحوزته ( 12 طن لحوم مُجمدة ) غير صالحة للإستخدام الأدمى عبارة عن (سجق – كفته – برجر) معبأة داخل أكياس ، داخل سيارة نقل بداخل سوق العبور بالقاهرة.

وبسؤاله أفاد بإتفاقه مع (أحد الأشخاص "محدد" ) على نقلها من منطقة صناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى إحدى الثلاجات بسوق العبور بالقاهرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المسئول عن المضبوطات ، وصاحب الثلاجة المنقول

إليها.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .