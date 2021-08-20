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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن عن فوضى الخروج من أفغانستان: نقوم بأسرع عملية إجلاء في التاريخ

بايدن: نقوم بأسرع
بايدن: نقوم بأسرع عملية إجلاء في التاريخ في أفغانستان

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على فوضى الخروج من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، مؤكدا إحراز تقدم كبير في عمليات الإجلاء.

 

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بشأن الأوضاع في أفغانستان "قمنا بإجلاء 18 ألفاً منذ يوليو، و13 ألف شخص منذ 14 أغسطس".

 

وتابع الرئيس الأمريكي "الجسر الجوي الذي أقمناه هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.. وكذلك قمنا بأسرع عملية إجلاء في التاريخ".

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وأكد بايدن أن مجموعة السبع ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بشأن أفغانستان، مضيفا "نراقب عن كثب أي هجمات إرهابية محتملة على أو قرب مطار كابول".

 

وأكمل بايدن قائلا "نتواصل مع حركة طالبان لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة سستتأكد من ألا يجري استخدام أفغانستان كملاذ للإرهاب.

وواصل بايدن تصريحاته "أوضحنا لـ طالبان أن أي استهداف لقواتنا سيقابل برد سريع وحاسم".

وشدد بايدن على أن الإدارة الأمريكية ستفعل ما بوسعها، لإجلاء المتعاونين معها من أفغانستان بشكل آمن.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة  أن رحلات الإجلاء من كابول سيكون باستطاعتها الهبوط في أوروبا بسبب الزيادة في تدفق من يتم إجلاؤهم على قطر.

بايدن طالبان أفغانستان كابول مطار كابول الانسحاب الأمريكي

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