البيت الأبيض: بايدن يأمل بانسحاب كل قواتنا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن رئيس البلاد، جو بايدن يأمل في إنهاء عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

وأضاف سوليفان في حديث مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية: "الرئيس متمسك بضمان أن كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان سينسحب منها. وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وتابع ساليفان، ردا على سؤال حول ما إذا يمكن أن يتعرض الأمريكيون الذين لن يخرجوا من أفغانستان حتى 31 أغسطس لأي خطر: "الأوضاع اليوم خطيرة وديناميكية ومحفوفة بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار".

وقال: "لكننا أكدنا بكل وضوح لطالبان أنهم سيواجهون ردا سريعا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابول".

ومساء الخميس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه بحث ع ينس ستولتنبرج، سكرتير حلف الناتو أهمية التنسيق من أجل إجلاء المواطنين من دول الحلفاء والشركاء الأفغانيين من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقال بلينكن، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ناقشت مع سكرتير عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، الاستعدادات للاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الناتو فى 20 أغسطس بشأن أفغانستان، كما أكدنا أهمية التنسيق الوثيق من أجل الإجلاء الآمن والمنظم للحلفاء وشركائنا الأفغان".

وأوضح أن الجانبين شددا على أن التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء ضروري في هذه القضية وكذلك للتخطيط لتوجهات الناتو بشأن التعامل مع أفغانستان.

ممر آمن لمن يريدون المغادرة

إلى هذا، حث وزراء خارجية دول مجموعة السبع الخميس طالبان على تأمين ممر آمن للأشخاص الذين يحاولون مغادرة كابل، في أول تعليق رسمي للمجموعة بشأن الأزمة في أفغانستان.

بحسب الخارجية البريطانية فإن الوزراء "دعوا طالبان لضمان ممر آمن للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في المغادرة".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع طالبوا المجتمع الدولي الخميس برد فعل موحد إزاء الأزمة في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة "يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معا في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في الأزمة بأفغانستان".