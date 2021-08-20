للمسافرين للخارج.. خطوات التحويل للحصول على لقاح جونسون | انفوجراف

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجراف يوضح خطوات التحويل للمسافرين من خلال الدخول علي موقع التسجيل الخاص بحجز لقاح جونسون آند جونسون للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وجاءت الإجراءات كالتالي :-



– متابعة حالة طلب اللقاح

– إدخال رقم الطلب.

– إدخال آخر 4 ارقام القومي.

– اختيار تحويل للسفر.

وأعلن المركز القومى لمعلومات الصحة الإدارة العامة لتطوير تكمولوجيا المعلومات آليات جديدة للإستفسارات الخاصة باستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE.

1-يتقدم المواطن لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE من أى مركز من مراكز استخراج الشهادات على مستوى الجمهورية (مذكورة على موقع الوزارة)

فى حالة وجود خطأ فى بيانات المواطن المسجلة على الموقع مثل:



- خطأ فى الاسم باللغة العربية أو أى حروف به.

- خطأ فى تاريخ الميلاد مخالف عن جواز السفر.

- خطأ فى رقم جواز السفر المسجل على الموقع.



يقوم الموظف المختص بالمركز بإرسال صورة البيانات المسجلة بالخطأ وصورة جواز السفر مع رقم الطلب (20 رقم) على الجروب المخصص لذلك (وسيتم التعديل خلال ساعة على الأكثر) دون التوجه الى الوزارة وذلك مسئولية مركز التطعيم وفي حالة عدم الاستجابة يتم التوجه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم.



فى حالة وجود خطأ فى ىيانات التطعيم مثل:



- عدم تسجيل أو تأكيد الجرعات على السيستم.

- - خطا فى نوع اللقاح المسجل

- خطأ في تاريخ الجرعات.



يقوم المواطن بالتوجة الى المكان الذى قام بأخذ اللقاح به ليقوم بإبلاغ مديرية الشئون الصحية داخل المحافظة التابع لها لتصحيح الخطأ .



الرابط الخاص بالتسجيل لتلقى لقاح كورونا :

www.egcovac.mohp.gov.eg

رقم الخط الساخن : 15335



وطالبت الوزارة من المواطنين التعاون مع العاملين بمراكز التطعيم ومراعاة الضغط وساعات العمل

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.