بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

في لوحه فنيه اكثر من رائعه تألق مسرح عبد الوهاب بالاسكندريه بتقديم عروض صيفيه وتستمر سلسله العروض بتألق وابداع ذو طابع خاص.

يبدأ العرض بعروض السيرك المختلفه في تمام الساعه التاسعه بمجموعه فقرات استعراضات بالحلزون والهلاهوب للفنانه رحمه.. واستعراض البسكلته ليأتي الاستعراض الاروع علي الاطلاق للفنان كريم راشد (المكعب الفضائي)

حتي يأتي ختام الفقرات بفقره مصارعه الثعابيين للفنان فيصل رستم والفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم حسين فيصل رستم

والذي يصارع فيه الثعابيين بطريقه مثيرة وباحترافيه تدل علي تاريخ عظيم له بهذا المجال لينتهي العرض في الحاديه عشر.

ومما هو جدير بالذكر ان الأستاذ اشرف شعبان مدير سرك اسكندرية قائم بالعمل والاشراف علي هذه الفقرات بصوره تستحق التقدير

كما ان الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية دور كبير يستحق الاشادة.

ولكني أري بصوره خاصه ان استاذ عربى ابوسنة

مدير عام المركز الاعلامي للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والمشرف على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية خلال الموسم الصيفى صاحب الدور الهام والرئيسي لما لمسته من دور بارز واداره احترافيه عاليه

ليأتي الجزء الهام بمقالي هذا وهو مسرحيه سيد درويش والتي تحي تراث عظيم لسرد وعرض السيره الذاتيه للفنان العظيم سيد درويش والذي جسد دوره الفنان الشاب محمد عادل واتقن الدور بشده ليشعر المشاهد للعرض وكأنه امام سيد درويش حقا وتدور احداث المسرحيه حول رحله حياته مابين طموحه بالمغني والصراع بينها وبين تدينه كما كان يلقب الشيخ سيد ورفضه للأغاني المبتذله ورغبته في عمل موسيقي خاصه وعظيمة ومقابلته للشيخ سلامه حجازي والعمل معه ومع الفنان نجيب الريحاني.

ثم تدور حول دوره في محاربه الاستعمار والاحتلال الانجليزي من خلال اغانيه الوطنيه قوم يامصري وشد الحزام وغيرها من سلسله كفاح.... كما قامت بدور الراقصه جليله الفنانه لقاء سويدان وحبيته الثانية حياة والتي جسدتها الفنانه عبير محمود وقدمت لوحه فنيه من غناء واستعراض مميز.

ليأتي في نهايه العرض عن دخول الفنان محمد عبدالوهاب وتقديمه لنفسه للشيخ سيد درويش والذي يتنيأ له بمستقبل باهر وناحج

لينزل الستار بموت الشيخ سيد درويش بموسيقي حزينه وشمعة يختفي ضوئها.....

دور عظيم للفنان محمد عادل أري أنه أتقنه بشده بالغه.

ليثبت بهذا مسرح عبدالوهاب انه قيمه وقامة فنية وتراثيه تحضن كل العباقرة عبر جميع الأجيال.