أسعار الذهب فى الكويت اليوم السبت 21-8-2021

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 21 اغسطس 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بـ الدنيار الكويتى والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت:

تتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.



وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:



أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (17.26 دينار كويتى ) أي ما يعادل (57.31 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 22(15.82 دينار كويتى ) أي ما يعادل (52.53 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 21 (15.10 دينار كويتى ) أي ما يعادل (50.15 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 18 (12.94 دينار كويتى) أي ما يعادل (42.98 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.07 دينار كويتى) أي ما يعادل (33.43 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.63 دينار كويتى ) أي ما يعادل (28.65 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (536.74 دينار كويتى) أي ما يعادل (1782 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه الذهب (120.81 دينار كويتى ) أي ما يعادل (401.17 دولار أمريكي).



أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17.259 دينار كويتى) أي ما يعادل (57309 دولار أمريكي).

