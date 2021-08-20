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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة: نجاح زراعة الجنسينج الهندى لأول مرة فى مصر

صدى البلد

قال الدكتور محمد رمضان خبير تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة ، فى زراعة نبات الجينسيج الهندى على مساحة نصف فدان بالأسماعيلية ، بأرباح تصل الى 200 الف جنيه .

وأضاف رمضان للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن نبات الجينسيج له فوائد كثيرة على صحة الإنسان، كما يدخل فى تصنيع الأدوية، ويرفع مناعة الجسم فى مواجهة الأمراض الميكروبية والفيروسية، ومضاد للسرطان ويعالج التهابات الغدة الدرقية.

ولفت الى انه النبات الوحيد الذى يضاعف معدل الكتلة العضلية للرياضيين وينشط هرمون الاستروجين ليزيد القدرة الجنسية ، وسعره خام يصل لـ 400 جنيه للطن والمصنع سعره 1300 جنيه ، كما انه نبات قليل الاحتياج للمياه .

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فوائد مذهلة لنبات الجينسينج ستجعلك تتناولينه يوميًا

قال دكتور حازم المصرى أخصائى التغذية فى المركز البريطانى المصرى لعلاج السمنة إن الجينسنج من النباتات الهامة جدًا والتى يجب أن يتناولها الجميع بشكل يومى لأنه يحمل الكثير من الفوائد منها:


-يساعد علي خفض الوزن لمرضي السمنة
-يعمل علي تحسن الحالة الذهنية والتركيز
-يعمل على خفض مستويات السكر بالدم
-يستخدم للوقاية من السرطان
-يساعد في زيادة نشاط الدورة الدموية و الجهاز المناعي
-محفز جنسي للرجال والنساء مع عسل النحل
-يساعد على تخفيف تقلصات وآلام الطمث الشديدة
-يعمل كمهدئ للمعدة كما يساعد على تخفيف حدة وتكرار تشنجات المبايض


أما عن الآثار الجانبية للجينسينج:

قد يسبب ارتفاعا بضغط الدم ويسبب الأرق
ممنوع أثناء فترة الحمل وممنوع لمرضي الكلي
أما إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول أو للضغط أو القلب والشرايين فيفضل عدم تناوله.

وأوضح طريقة الاستخدام:
فنجان واحد يوميا من مغلي الجينسينج يوميا
صباحا او بعد الغداء بساعه يحلي بمعلقة عسل
أو نصف معلقة صغيرة بودر الجينسينج مع عسل النحل يوميًا صباحًا أو بعد الغداء بساعة

تكنولوجيا وزارة الزراعة خبير تكنولوجيا الأغذية الجينسيج الهندى الدورة الدموية القدرة الجنسية السمنة

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