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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري والزمالك على سيراميكا

الدوري المصري
الدوري المصري

 

انتهت مباريات اليوم الجمعة التي أقيمت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على منافسه المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ونجح الزمالك في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 45، وعزز أحمد زيزو الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 60، بينما أحرز أحمد محسن هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في الدقيقة 41.

بينما تعادل إنبي إيجابيًا مع طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي انتهت منذ قليل، وتفوق وادي دجلة على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل.

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الأهلي يهزم المصري برباعية.. ويستمر في المركز الثاني

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الزمالك يتخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بصعوبة .. ويقترب من التتويج بالدوري

وإليكم ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 76 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

3-بيراميدز في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

-4 المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

6- إنبي  في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

7- الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

10- لجونة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

 

الأهلى الدوري المصري الزمالك وادي دجلة السويس الدوري الاسكندرية بيراميدز الاسماعيلي سيراميكا كليوباترا

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