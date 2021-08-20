دراسة جديدة: الذكاء العاطفي للمدير مع الموظفين الأهم لنجاح الشركة

في تحليل جماعي لبيانات أكثر من 65 ألف شخص من رجال الأعمال حول العالم، كشفت دراسة نشرتها مجلة the Strategic Entrepreneurship Journalعن أن الذكاء العاطفي مؤشر أقوى لنجاح ريادة الأعمال من القدرة العقلية العامة.

وأوضحت الدراسة الفرق بين الذكاء العاطفي والقدرات العقلية بشكل عام، قائلة إن القدرة العقلية العامة تشير إلى المهارات المعرفية اللازمة للتفكير الأعلى، مثل التفكير وحل المشكلات. على النقيض من ذلك، يعتبر الذكاء العاطفي هو القدرة على التعرف على عواطف المرء وفهمها وإدارتها بفعالية.

وقال جاريد أس آلان وزملاؤه، مؤلفي الدراسة، إنه بينما وجد أن القدرة العقلية العامة هي الأكثر أهمية للنجاح في أماكن العمل، إلا أن الذكاء العاطفي يجب أن يكون الأكثر أهمية للنجاح في ريادة الأعمال.

ورأوا أنه بالنظر إلى السياق غير المؤكد، والمطالب الاجتماعية، والتحديات العاطفية التي ينطوي عليها بدء عمل تجاري، يجب أن يكون الذكاء العاطفي مفيدا بشكل خاص.

وقال آلان، الأستاذ المساعد في جامعة تكساس التقنية : "لقد كنت رائد أعمال لأكثر من 10 سنوات وكان لدي العديد من الأصدقاء الذين كانوا رواد أعمال ناجحين للغاية، لكنهم لم يكونوا من الأفراد الأكثر ذكاء. بدلاً من ذلك، كان لديهم مهارات اجتماعية كبيرة والقدرة على إدارة عواطفهم وعقلياتهم أثناء الصعوبات الحتمية التي تنشأ أثناء بناء مشروع. هذا يعني أن لديهم ذكاء عاطفي مرتفع".

وتابع أن المؤلف المشارك للدراسة مع، ويدعى ريحان ستيفسون" كان رائد أعمال أيضا، ولاحظ نفس الظاهرة، مشيرا إلى نه "كنا نعلم أن الذكاء المعرفي كان المتنبئ الأول للأداء في إعدادات العمل التقليدية، ومع ذلك كنا نعتقد أن هذا لن يكون هو الحال في بيئة ريادة الأعمال".

وتابع "نظرا لأنه يمكن تصور نجاح مشروع جديد بطرق مختلفة، فقد قام الباحثون بترميز النجاح وفقًا لعدة أبعاد فرعية. وشملت هذه النجاح المالي، ونمو الشركة، وحجم الشركة، والنجاح الذاتي".

عند تحليل البيانات، وجد الباحثون أن كلا من القدرة العقلية العامة والذكاء العاطفي مرتبطان بشكل إيجابي بنجاح ريادة الأعمال. ومع ذلك، كما توقع الباحثون، كان الذكاء العاطفي مؤشرا أقوى بكثير للنجاح من القدرة العقلية. بينما حقق الذكاء العاطفي 89.1٪ من نجاح ريادة الأعمال، حققت القدرة العقلية 10.9٪ فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن "من الممكن أن يكون للذكاء المعرفي علاقة أقوى بالنجاح في ريادة الأعمال عندما يكون الذكاء العاطفي مرتفعا. يعمل الأفراد ذوو المستويات العالية من الثقافة والمعرفة بشكل أفضل عند تعرضهم لضغط أقل، مما يشير إلى أن الذكاء العاطفي يمكن أن يساعد في الاستفادة من القدرة المعرفية العالية ".