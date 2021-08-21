الأربعاء.. جهاد المحلاوي في ضيافة ثقافة القليوبية

يستضيف بيت ثقافة القلج، التابعة لفرع ثقافة القليوبية جهاد المحلاوي المعروفة بالفاشون بلوجر، في ورشة فنية، لتعليمات الفتيات أساليب الموضة الحديثة، وكيفية الاستفادة من الملابس القديمة لتكون على الموضة.

وتتحدث جهاد المحلاوي في الورشة التي يشارك فيها العديد رواد بيت الثقافة، عن الملابس التراثية التي تتميز بها بعض المناطق في مصر مثل حلايب وشلاتين والوادي الجديد، وغيرها من المحافظات، لافته إلى أنه لابد من الحفاظ على تلك النوعية من الملابس التراثية والتي من الممكن أن تتواكب مع الموضة مع بعض التعديلات البسيطة.

وأوضحت أن الفاشون بلوجر يتلخص في كيفية الاستفادة القصوى من الملابس حتى يظهر من يرتديها بأكثر من شكل مختلف من خلال إحداث تغييرات كثيرة في طرق الاختيارات في قطع الملابس.

ولفتت إلى أن فرق الفنون الشعبية تتميز بأزياء، يراها البعض منا قديمة، لكنها في عيون دول أخرى تقدم فيها الفرق عروضها أنها ملابس ذات طابع خاص.

ومن المقرر أن يعقب تلك الورشة، أمسية شعرية لعدد من شعراء المحافظة، يتبادلون فيها القصائد الشعرية، سواء بالعامية، أو الفصحى.