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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا محمود ياسين تشارك جمهوها صور من عطلتها الصيفية

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة بإطلالة جذابة من أمام البحر ما أثار إعجاب متابعيها.

 

رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها صور من عطلتها الصيفية

رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها علي إنستجرام

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.


وشاركت رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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