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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تنشر صورا من حفلتها وتعلق : مصر أم الدنيا

صدى البلد

نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صورا جديدة  من احدي حفلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت نانسي علي الصورة قائلة : مصر أم الدنيا .

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وكانت قد عبّرت الفنانة نانسي عجرم، عن حزنها الشديد لما تشهده بلدها لبنان من أحداث مؤسفة خلال الفترة الماضية.

 

كتبت نانسي، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “نحن شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل واليوم نحن ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا #لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة في نور، وإلا ما ينتهي هالنفق ليرجع البلد اللي منحلم في واللي سميته حبيب العمر لآخر العمر”.

 

وتابعت قائلة في تغريدة أخرى: “ونعم عم قول نحنا لأنّي من هالشعب و بنت هالأرض. وجع الوطن وجعي،  وخوف كل إم عن مستقبل ولادها خوفي ولكن مارح إسمح لشعلة الأمل اللي بقلبي تنطفي تحت أي ظرف ولو شو ما صار”.

 

يذكر أن طرحت الفنانة نانسي عجرم، مؤخراً أغاني من البومها الجديد كان من بينها فيديو كليب أغنية “سلامات”.

وطرحت نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وفي أواخر مايو الماضي، طرحت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيلر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية.

كان  الشاعر خالد تاج الدين، قد عبّر عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جاية معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، واللذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

كما قال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، إحنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي".

 

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