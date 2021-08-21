جنش يثير أزمة.. كارتيرون يقرر استبعاده.. والنائب يرفض وحسين لبيب يتوعد

أثار مغادرة محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق نادى الزمالك أزمة على هامش معسكر الفارس الأبيض استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا فى الدورى الممتاز

وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء امس الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

صدى البلد يستعرض أزمة جنش وتداعياتها داخل نادى الزمالك وردود الأفعال داخل الجهاز الفني ومجلس الإدارة فى القلعة البيضاء.

سبب غضب جنش

غادر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكر الفريق بالسويس ورفض اللاعب التوجه مع الفريق لـ استاد السويس الجديد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار اللاعب بمغادرة المعسكر بعدما حصل على وعد من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بالمشاركة أساسيا في لقاء اليوم بعدما شارك محمد أبو جبل في لقاء وادي دجلة السابق في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري، وفوجئ اللاعب بقرار المدير الفني باستمرار الاعتماد على أبوجبل في مباراة سيراميكا كليوباترا.

فرمان كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا أن الجميع يجب أن يفهم أن الزمالك يلعب من أجل المنافسة على جميع البطولات؛ لأننا ننافس فريق كبير مثل الأهلي، ويجب أن نقوم بعملية التدوير، وعلى اللاعبين تقبل مبدأ المشاركة".



وأضاف أنه كان من المقرر أن يجلس "جنش" على مقاعد البدلاء، ولكنه ترك المعسكر؛ لذلك سيخرج اللاعب من حساباتنا خلال الفترة المقبلة، ونمتلك رئيس نادٍ متفهم، وسيتم عقد جلسة معه؛ لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الحارس.

تعليق رئيس الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك اخر التطورات عن أزمة محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول قبل انطلاق مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: سوف نعقد جلسة اليوم السبت مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك للحديث عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.

أضاف: أى لاعب فى صفوف فريق الزمالك يخطئ سينال عقابه ويجب أن يكون هناك التزام داخل الفريق من جميع اللاعبين وسنحافظ على قوام الفريق.

واستطرد: سوف أعقد جلسة مع كارتيرون من أجل التعرف على وقائع أزمة جنش، وسنتخذ القرار بناءً على توصيات الجهاز الفنى، الأهم بالنسبة لنا هو أن أى فرد في النادى يتبع مبدأ الثواب والعقاب من أصغر لأكبر فرد في الفريق والعقاب متدرج ولا نخفى الأخطاء.

تصرف مرفوض

رفض محمد الإتربى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك التصرف الصادر من جانب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ومغادرته معسكر الفريق بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء أمس الجمعة.

قال الإتربي عبر تصريحات تليفزيونية: جنش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم فى الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

أضاف: الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لديه تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد ولا بد من احترام قرار الجهاز الفني خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال لكون الفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة.