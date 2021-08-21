استشارات أسرية مجانية  لخدمة المجتمع السيناوي بجامعة العريش

أعدت جامعة العريش، خطة صيفية لخدمة أهالى المحافظة والمجتمع الجامعى، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وتشمل الخطة: تقديم خدمة الاستشارات الأسرية للمجتمع الجامعى والمحلى "مجانا "في مقر المركز بكلية الآداب بجامعة العريش أو عن طريق "الأون لاين".

وأعلنت الدكتورة سماح محمد لطفي مسعود، المدير التنفيذي لمركز التدريب والاستشارات الاجتماعية، واستشاري العلاقات الأسرية ومدربة المهارات الحياتية بجامعة العريش، أن الاستشارات حول إدارة المشكلات الأسرية والتنشئة الاجتماعية وتربية الأبناء، استشارات اجتماعية للمقبلين على الزواج، وأسس اختيار شريك الحياة، مهارات إدارة ميزانية الأسرة وأسس التفاعل الاجتماعى مع شريك الحياة، حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة.. بالإضافة إلى عقد دورات فى الإرشاد الزواجى باشتراك نخبة من الأساتذة والمتخصصين والخبراء في هذا المجال.

خدمة المجتمع السيناوى

وقالت ، أن فكرة المركز قائمة على خدمة المجتمع السيناوى، وهى موجهة أيضًا لخدمة المجتمع الجامعى، والتركيز على إبراز المجتمع السيناوى، وما يضمه من ثقافة سيناوية عريقة وميزة عبقرية المكان والثراء الثقافى لأرض سيناء، والسعى إلى إبراز هذه السمات الثقافية المتميزة، نظرا لأهمية المجتمع السيناوى، الذي يحظى بأهمية كبيرة واهتمام محلى وعالمى.

