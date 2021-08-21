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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 776 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بأبوتشت

قافلة طبية شاملة
قافلة طبية شاملة بقرية العمرة بأبوتشت

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ،  قافلة طبية مجانية لقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت،  تمكنت من توقيع الكشف الطبي المجاني على 776 مواطن فى عدد من التخصصات الطبية.

 

قال الدكتور راجي تاواضروس ، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة شملت تخصصات طبية المتنوعة " باطنه ، جراحة، نساء، أطفال، أسنان ، تنظيم أسرة ، وقرارات علاج على نفقة الدولة" إلى جانب معمل للتحاليل الطبية ، و أجهزة أشعة متنقلة ، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية و تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

 

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وأوضح تاواضروس ، بأن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 320 حالة في اليوم الأول ، و 456 حالة في اليوم الثاني ، و تحويل 22 حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بـ قنا .

 

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما تم توقيع الكشف الطبي على  إجمالي 222 حالة باطنه ، و  74 حالة جراحة ، و  215 حالة أطفال ، و 62 حالة نساء ، و 159حالة أسنان ، و 44 تنظيم أسرة على مدى اليومين .

 

و أشار تاواضروس ، إلي أن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية باجمالى 75 حالة و أمراض متوطنة بإجمالي 77 حالة ، وتوقيع الكشف بالأشعة على 11 حالة ، و 62حالة بالسونار ، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 24 حالة ، و تنفيذ 2 حالة قرار على نفقة الدولة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لـ 109 حالة من أبناء القرية.

 

و أكد تاواضروس ، بأن محافظ قنا وجه بتقديم كافه الدعم و التيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه ، و تذليل كافة العقبات حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


يذكر أن مديرية الصحة بقنا تنظم قوافل طبية دورية ، بإشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، و برعاية اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والفري الأكثر احتياجا ، و وفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

 

 

قافلة طبية شاملة بقرية العمرة بأبوتشت

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