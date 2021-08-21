الكشف على 776 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بأبوتشت

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية لقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، تمكنت من توقيع الكشف الطبي المجاني على 776 مواطن فى عدد من التخصصات الطبية.

قال الدكتور راجي تاواضروس ، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة شملت تخصصات طبية المتنوعة " باطنه ، جراحة، نساء، أطفال، أسنان ، تنظيم أسرة ، وقرارات علاج على نفقة الدولة" إلى جانب معمل للتحاليل الطبية ، و أجهزة أشعة متنقلة ، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية و تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وأوضح تاواضروس ، بأن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 320 حالة في اليوم الأول ، و 456 حالة في اليوم الثاني ، و تحويل 22 حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بـ قنا .

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 222 حالة باطنه ، و 74 حالة جراحة ، و 215 حالة أطفال ، و 62 حالة نساء ، و 159حالة أسنان ، و 44 تنظيم أسرة على مدى اليومين .

و أشار تاواضروس ، إلي أن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية باجمالى 75 حالة و أمراض متوطنة بإجمالي 77 حالة ، وتوقيع الكشف بالأشعة على 11 حالة ، و 62حالة بالسونار ، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 24 حالة ، و تنفيذ 2 حالة قرار على نفقة الدولة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لـ 109 حالة من أبناء القرية.

و أكد تاواضروس ، بأن محافظ قنا وجه بتقديم كافه الدعم و التيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه ، و تذليل كافة العقبات حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



يذكر أن مديرية الصحة بقنا تنظم قوافل طبية دورية ، بإشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، و برعاية اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والفري الأكثر احتياجا ، و وفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

قافلة طبية شاملة بقرية العمرة بأبوتشت

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