فصل الكهرباء عن 6 مناطق بطوخ فى القليوبية 4 ساعات

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع طوخ القديمة قطاع كهرباء القليوبية ، اليوم السبت، من الساعة 7 صباحا حتى 11 صباحا من نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للشبكات.

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وقالت الشركة إن المناطق المتأثرة بالفصل هى منطقة مجلس مدينه طوخ ومنطقة نفق مشتهر ومنطقة السوق ومزلقان السكة الحديد وغرب السكة الحديد ومنطقة المرور وشارع مجمع المدارس والمحكمة والمركز الطبي.

من ناحية أخرى، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم عددا من المواقع وقطع الأراضي بمدينة بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأماكن والمواقع وقطع الأراضي واستغلالها لإقامة مشروعات ذات نفع عام للمواطنين أو مشروعات صغيرة للشباب، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة والقضاء على المظاهر العشوائية التي تنتج عن إهمال تلك الأماكن.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد الرياح التوفيقي عند منطقة المنشية، حيث وجه بسرعة تقنين أوضاع الشباب الذين قاموا بإنشاء أكشاك حضارية على الرياح التوفيقي بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الري، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لمساندة الشباب والوقوف بجانبهم وخلق فرص عمل طالما في إطار قانوني.

وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري 15 مايو بالمنشية، ووجه رئيس مدينة بنها باستغلال أسفل الكوبري وإقامة محلات وأكشاك حضارية ومنظمة للشباب وعمل تصميم هندسي للمنطقة بحيث يتم إنشاء تلك المحلات بشكل لا يعيق الحركة المرورية.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ قطعة أرض على مساحه 3000 متر مربع خلف مجمع المحاكم بالمنشية، ووجه محافظ القليوبية باستغلالها في إقامة مشروعات للنفع العام للمواطنين.

من ناحية أخرى، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية بالاشتراك مع شرطة المرافق بحملة مكبرة لإزالة ورفع جميع الإشغالات، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، إن الحملة شملت إدارات وأقسام مجلس المدينة لمتابعة حالة الإشغالات ورفعها وتحرير الشوارع والطرق أمام حركة سير المواطنين والسيارات وضبط مخالفات التوك توك التى تتسبب فى وقوع حوادث، وأهمها السير عكس الاتجاه والوقوف فى نهر الطريق.

وأشار عبد المنعم إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات فى شوارع جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض وشارع السوق ومدخل المدينة بطريق بنها المنصورة والكوبرى والبر الشرقى المؤدى إلى الوحدات المحلية بقرى البقاشين وكفر تصفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وأضاف رئيس مدينة كفر شكر فى القليوبية أنه تم أيضا تنظيم حملة لحصر المحلات والإعلانات غير المرخصة بالمدينة وقرى الوحدة المحلية بالشقر ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق، وتم تحرير عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

