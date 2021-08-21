السعودية.. وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المدينة المنورة

وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق "أربيل" إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام والصلاة في المسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه كان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة السعودية هاني الصاعدي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي.

وكثفت وكالة وزارة الحج والعمرة السعودية استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظا على صحة الإنسان ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

