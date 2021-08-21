الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام أتلتيك بلباو

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمواصلة انطلاقته القوية في مسابقة الدوري الإسباني، بتحقيق الفوز على أتلتيك بلباو في مباراة الليلة، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.

كان فريق برشلونة تغلب على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الافتتاحية، من مسابقة الدوري الإسباني، والتي شهدت تألق الدنماركي مارتن براثوايت، بتسجيل هدفين.

وتعد مباراة اليوم، هي الثانية لـ فريق برشلونة، بعد رحيل ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، في صفقة انتقال حر.

على الجانب الآخر، يطمح أتلتيك بلباو، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، بعد البداية المخيبة، بالتعادل "سلبيا" أمام إلتشيه، في الجولة الأولى.

يذكر ان فريق برشلونة تفوق على أتلتيك بلباو ذهابا وإيابا، في مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور الأول، بين فاز برباعية نظيف في لقاء الدور الثاني.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بلباو:

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز العاشر بنقطة وحيدة.