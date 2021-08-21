سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة.. خدمات المحليات دليفرى لحد البيت

تسعى الدولة إلى توفير سبل الراحة وحياة كريمة للمواطن بكل السبل، فقد أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمحافظات، خدمات سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي، تماما كخدمة الدليفرى، حيث يمكنك الحصول على خدمتك الحكومية من خلال السيارة دون الحاجة للذهاب إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظة لإتمامها.

وتهدف المراكز المتنقلة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وتقوم مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة بتأدية حوالى 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها.

وتم تجهيز سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة، بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى جميع الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من “أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين”، كما تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول إجراءات تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل فى 14 محافظة، هي البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء والقاهرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والمنوفية وسوهاج والفيوم والبحيرة والشرقية والدقهلية.

تمت عملية التسليم على مدار الأسبوع الماضى بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمسئولى المحافظات من مقر الشركة المسئولة عن تجهيز تلك السيارات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن تسليم الدفعة الثالثة من السيارات يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، حيث تم تسليم الدفعة الأولي والثانية المكونة من 17 سيارة على 13 محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن والعمل على حوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد.

وأوضح "شعراوى" أن سيارات الخدمة المتنقلة التي تتسلمها المحافظات ستبدأ العمل في بعض القرى والمدن والمراكز المختلفة وفقاً لخطة وضعتها المحافظات، حيث سيتم الإعلان كل أسبوع عن الجدول الزمى لأماكن تواجد تلك السيارات في مدن المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومنعاً لتكدس المواطنين راغبى الحصول على الخدمات نظراً لإجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا، فقد حرصت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى علي إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمعات السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بجميع الإمكانيات الحديثة لتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار شعراوي إلى حرص الحكومة على تطوير أداء الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

